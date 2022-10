RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O número de cidades brasileiras que vão oferecer transporte gratuito no dia da eleição ainda deve subir até o domingo (2), segundo a estimativa da ONG de defesa do consumidor Idec, que prevê aumento da pressão neste sábado (1º).

Rafael Calabria, coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do Idec, afirma que a onda de cidades adotando o passe livre acelerou. O monitoramento da ONG apontava ao menos 30 cidades até a noite desta sexta-feira (30).

São dez capitais: Rio, Salvador, Fortaleza, Manaus, Curitiba, São Luís, Maceió, Florianópolis, Boa Vista e Porto Alegre. A capital do Rio Grande do Sul voltou atrás e costurou acordo com Ministério Público e Câmara Municipal para manter o benefício.

Para reforçar a pauta, o Idec promove, com outras entidades, um site em que o usuário pode preencher o formulário e disparar emails para as prefeituras cobrando o transporte gratuito.

O Idec divulgou recomendação aos eleitores para que denunciem caso percebam problemas no dia de eleição, como redução das frotas ou de viagens programadas.

"Registre por foto ou vídeo sua denúncia e leve ao órgão de transporte da sua cidade. Você também pode usar as redes sociais para compartilhar a situação, mas não deixe de registrar nos canais oficiais do poder público", diz o Idec.