SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A socialite Khloé Kardashian, de 38 anos, assumiu o uso excessivo de edição em foto e disse não ter sido responsável por publicar e remover o registro de suas redes sociais.

Em seu perfil do Twitter, ela compartilhou um post de uma fã sobre a rápida remoção da foto no Instagram. "Eu nunca compartilhei essa foto. Talvez alguém da minha equipe tenha, mas eu não. E tipo assim? As distorções no fundo, risos, por favor", afirmou.

Nos comentários, Khloé dividiu opiniões. "Pare de fingir que você não edita suas fotos", pediu uma seguidora. "Não ligue para eles, Khloé!", disse outro. "Tem alguém querendo te sabotar", completou mais um.

Na imagem, que foi removida, a filha de Kris Jenner aparece com uma cintura e braços extremamente finos e um bumbum mais avantajado. Além do cenário em torno dela com várias distorções.