Com formato e identidade visual renovados, o Caminhos da Reportagem estreia, a partir do próximo domingo (9), às 22h, o especial Riquezas da Nossa Terra. O programa mostra produtos de todo o país que conquistaram o selo de Indicação Geográfica, concedido aqueles que são únicos no mundo. São 12 episódios inéditos sobre produtos que revelam a diversidade do povo brasileiro, de norte a sul do país.

As equipes do programa mais premiado da TV Brasil levam o público para conhecer sabores, histórias de vida, belezas e atrações em cada lugar, entre eles, o cacau do sul da Bahia; o vinho, da Campanha Gaúcha; o guaraná de povos indígenas do Amazonas; a cachaça de Paraty, no Rio de Janeiro; o queijo marajoara do Pará; o bordado filé das Lagoas de Manguaba e Mundaú, de Alagoas; o café da Serra da Mantiqueira, de Minas Gerais e muitos outros produtos que são a cara do Brasil.

O primeiro episódio se passa em Paraty, no Rio de Janeiro, famosa pela biodiversidade e efervescência cultural, mas também pela produção de cachaça. Com o título "Uma dose de Paraty", apresenta os atrativos da cidade que tem a bebida destilada artesanal como parte das tradições. As edições ficam disponíveis no app TV Brasil Play.

Produtos diferenciados e o papel do Sebrae

A série temática do programa jornalístico Caminhos da Reportagem visita áreas mapeadas do país conhecidas pelo desenvolvimento de produtos específicos que garantiram à localidade a certificação própria de Indicação Geográfica. O Sebrae tem papel fundamental para realizar a identificação e contribuir na pauta do conteúdo apurado pelas equipes da TV Brasil para o lançamento da série "Riquezas da Nossa Terra".

O canal público aponta elementos com propriedades exclusivas que diferenciam os produtos com selo IG que, além de reconhecer a qualidade e a origem dos itens, incentiva a cultura local e estimula rotas turísticas.

Os registros incluem vinhos, espumantes, frutas, farinhas, obras de artesanato e produtos têxteis, entre outros, cada qual com seu próprio selo. A reputação é outra qualidade característica desses itens.

A distinção alcançada assegura vantagem competitiva. Também move o trabalho de diversos profissionais com atuação relacionada aos respectivos produtos como produtores e comerciantes. A leva de negócios ainda desenvolve novos públicos e fomenta o consumo. Essa dinâmica ajuda a consolidação das tradicionais iguarias e dos saberes locais por gerações bem como sua potencialização das atividades de turismo.

A marca de Indicação Geográfica privilegia localidades que provaram a origem e a procedência de seus artigos singulares, as duas denominações possíveis de espécie para produtos agropecuários. Muitos também são considerados patrimônios imateriais e trazem contextos que favorecem a transformação social.

A conquista deste registro consolida atrativos com atributos únicos. A iniciativa estimula a economia local, movimenta as cidades e gera frutos em prol dos moradores. Todos se beneficiam pelo reconhecimento da cultural regional e ganham também com o aumento da circulação de pessoas diante da demanda turística.