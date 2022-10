Autoridades de Pontal, no interior de São Paulo, investigam se um caminhão é o responsável por vazar um gás tóxico que invadiu casas na cidade na noite de terça-feira (4). Imagens registradas por câmeras de segurança mostraram o veículo preto parando por alguns segundos em uma rua do bairro Campos Elíseos, antes de seguir viagem, minutos antes de as reclamações de mal-estar começarem entre moradores.

A substância que causou a saída de mil moradores de suas casas e levou ao atendimento médico de pelo menos 90 pessoas, com sinais de intoxicação, ainda não foi identificada, mas segundo testemunhas tinha cheiro semelhante ao de água sanitária e criou uma "névoa" que tomou a região.

Uma mulher de 39 anos, identificada como Alessandra Alves da Silva, foi levada à Santa Casa da cidade mas não resistiu e morreu logo após o incidente. Inicialmente, a Polícia Civil de Pontal chegou a considerar que a casa da vítima fosse a origem do vazamento, por uma suposta produção clandestina de produtos de limpeza, mas a hipótese foi descartada após uma vistoria dos bombeiros e da Polícia Militar na residência.

Francisco de Lima, marido de Alessandra, contou à EPTV, afiliada da TV Globo na região, que falou ao telefone com a mulher minutos antes da tragédia. Ela estava em casa acompanhada do sobrinho, que passa bem.

"Ela estava bem, mas disse que estava na correria, tinha chegado umas 18h do serviço e ido direto pro fogão fazer comida. Foi coisa de segundos, como dizem, essa tragédia", afirmou o homem, que trabalhava em Barretos no momento do incidente.

Três pessoas permanecem internadas após a intoxicação coletiva, uma delas está em Sertãozinho (SP) e duas em Ribeirão Preto (SP). Em uma serralheria também no bairro Campos Elíseos, dois cachorros e dezenas de galinhas que eram abrigadas em um quintal morreram após o vazamento, além de dezenas de chapas de aço terem sido destruídas pelo gás tóxico, ficando completamente oxidadas.

CARRO DE SOM

Imagens que circulam nas redes sociais, gravadas nos primeiros momentos após o aparecimento da névoa tóxica, mostram que um carro de som circulou pelo bairro pedindo para que as pessoas saíssem de suas casas.

"Por gentileza, retirem-se de suas residências. Isto é uma emergência. Procurem a parte mais alta do bairro. Para vocês que têm os seus animais, as crianças, todo mundo se retirando das residências", dizia o anúncio.

O Ginásio de Esportes Adib Damião ficou à disposição para receber moradores dos bairros afetados com fornecimento de água, colchões e alimentos. A Prefeitura orientou para que os moradores não retornassem às suas residências. Segundo João Henrique, o local abrigou cerca de 60 a 70 pessoas.

Na manhã de ontem, a Prefeitura informou que foi realizada uma análise do sistema de água no bairro Campos Elíseos e que os índices mostraram que a água está com "100% de sua potabilidade adequada para o consumo". Na manhã de hoje, os moradores já foram liberados para retornar às residências.