RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 58 anos foi morta após ser baleada em uma tentativa de assalto na zona norte do Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira (5). A atriz Eliane Lorett de Campos passava de carro na rua Costa Filho, em Marechal Hermes, quando dois homens armados tentaram roubar seu veículo.

Eliane não parou diante da abordagem, e os criminosos atiraram acertando a cabeça da vítima. O crime ocorreu pouco depois das 21h40 e durou menos de dez segundos. Câmeras de segurança registraram toda a ação dos bandidos.

As imagens mostram os dois homens caminhando pela calçada. Ao avistarem o carro de Eliane, um deles foi para o meio da rua e ficou na frente do veículo. A atriz seguiu e um dos criminosos atirou duas vezes em direção à janela da motorista. O atirador e o comparsa saíram correndo logo em seguida, sem levar nada.

Na gravação, ainda é possível ver que, após os disparos, o carro da vítima percorreu alguns metros até bater em um poste.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores e a ocorrência foi atendida por agentes do Quartel de Guadalupe, também na zona norte do Rio.

A Polícia Militar disse que agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados e encontraram uma mulher de 58 anos, atingida por disparos efetuados por dois criminosos armados, que fugiram. Segundo a PM, a vítima foi encaminhada ainda com vida até o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu.

Já a direção da unidade informou, por meio de nota, que a mulher deu entrada na hospital já em óbito.

O corpo da atriz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal do Centro do Rio, onde passa por perícia nesta quinta (6).

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital. De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi feita no local e testemunhas foram ouvidas. Agora, os agentes analisam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para identificar a autoria do crime.