SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais civis da Divisão Antissequestro de São Paulo libertaram na noite de quarta-feira (5) um engenheiro de 33 anos que havia sido sequestrado após marcar encontro por meio de um aplicativo de relacionamento.

Ao ser encontrada, a vítima estava prestes a completar 24 horas em poder dos criminosos. O engenheiro foi localizado pelos policiais em um imóvel no bairro Parque Imperial, em Barueri, na Grande São Paulo.

Um homem de 27 anos foi preso por extorsão e associação criminosa.

Segundo a Polícia Civil, os agentes da divisão tomaram conhecimento por familiares que a vítima havia saído de casa para se encontrar com uma mulher com quem conversava pela internet. Os parentes resolveram procurar uma delegacia após o engenheiro não retornar as tentativas de contato e não comparecer ao trabalho.

Com a investigação, os policiais descobriram o local do cativeiro, onde acharam o engenheiro deitado em uma cama com os pés amarrados.

Ainda no local, a vítima reconheceu um de seus sequestradores. A polícia investiga e tenta identificar outros envolvidos no sequestro do engenheiro.

Conforme a Divisão Antissequestro, as equipes tinham informações de uma outra vítima do mesmo bando que estava em outro cativeiro. As buscas estavam concentradas em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

Entretanto, durante o cerco, os policiais foram informados que a vítima havia sido liberada pelos sequestradores. Os agentes acreditam que ela foi solta após a prisão do suspeito em Barueri.

Reportagem publicada pela Folha de S.Paulo mostrou que os casos de extorsão mediante sequestro dispararam neste ano na capital paulista e na Grande São Paulo. Parte deste aumento, segundo a polícia, está ligado a episódios em que criminosos utilizam perfis falsos em aplicativos de namoro para atrair as vítimas.

De janeiro a junho deste ano, houve 15 ocorrências nessas duas regiões, o equivalente a 88% dos casos do estado no período. A soma supera a do mesmo período de 2020 e 2021 e, também, a do primeiro semestre de 2019, ano pré-pandemia de Covid, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública.