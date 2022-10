SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) ganharam os títulos de cidadãos honorários de São Bernardo do Campo, reduto eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os títulos foram aprovados pela Câmara Municipal.

O Projeto de Decreto Legislativo que conferiu o título de cidadão honorário ao Bolsonaro foi protocolado em 21 de janeiro e colocado para votação mais de 20 vezes, sendo aprovado na quarta-feira (6) pela maioria dos parlamentares.

O autor da proposta, o vereador Paulo Chuchu (PRTB), justificou no projeto que o chefe do Executivo contribuiu "muito" para a cidade. "(Bolsonaro) muito contribuiu com o avanço de São Bernardo do Campo, principalmente na área da saúde, após o início da pandemia da covid-19, tendo enviado ao município a quantia de R$ 25 milhões, por meio do Governo Federal, para a construção do Hospital de Urgência".

Já a proposta que cede o título de cidadão honorário ao candidato Tarcísio de Freitas não possui uma justificativa concreta pelo vereador Julinho Fuzari (PSC), citando apenas a biografia do ex-ministro da Infraestrutura.

À reportagem, o presidente da Casa, Estevão Camolesi (PSDB), disse que a aprovação dos projetos dias após o primeiro turno, e às vésperas do segundo, se deu porquê os vereadores conseguiram a maioria das assinaturas necessárias para aprovação. Ele afirmou que isso faz parte do regimento da Câmara.

Os títulos aos candidatos serão entregues em sessão solene.

Em São Bernardo do Campo, Lula teve 49,17% dos votos para a Presidência (240.348 votos), enquanto Jair Bolsonaro foi preferência de 38,02% dos eleitores (185.834 votos) do município. Para governador do estado, Fernando Haddad (PT) foi votado por 44,82% dos eleitores (200.752 votos), enquanto Tarcísio teve 32,24% (144.394 votos).