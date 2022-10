SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mulher de 24 anos suspeita de espancar brutalmente o filho de 4 anos em São Vicente, no litoral de São Paulo, passou nesta quinta-feira (6) por audiência de custódia no Fórum de Santos. Ela teve a prisão mantida e será transferida nesta sexta-feira (7) para o CDP (Centro de Detenção Provisória) feminino de Franco da Rocha. Em depoimento, segundo a polícia, ela negou ter participado das agressões e culpou o companheiro, padrasto da criança, pela violência.

Antes de passar pela audiência, a mulher se pronunciou rapidamente aos jornalistas que aguardavam no Fórum. Ela afirmou que não foi responsável pela agressão e ainda declarou que tentou defender o menino do companheiro, que seria usuário de drogas.

O advogado da suspeita, João Vitor Fontoura, disse à reportagem que ela realmente se declarou inocente durante a audiência de custódia. Ela culpa o companheiro, padrasto da criança, encontrado morto nesta quarta-feira (5), com diversas marcas de tiros.

"Ainda não podemos nos manifestar com propriedade porque não recebemos a conclusão do inquérito policial e também a denúncia por parte do Ministério Público", afirmou Fontoura. "Precisamos nos certificar do teor das acusações".

Segundo o advogado, a manutenção da prisão preventiva, confirmada pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), foi decretada pelo juiz de forma cautelar.

Após a audiência de custódia, a suspeita foi levada de volta para o 2° DP de São Vicente, onde terá o depoimento sobre o espancamento do filho colhido na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Ela também prestará depoimento aos agentes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) sobre a morte do padrasto da criança.

FUGA PARA ITANHAÉM

Apesar de morar na comunidade México 70, em São Vicente, a mãe no menino foi encontrada pela polícia na noite desta quarta-feira, escondida em um barraco na periferia de Itanhaém. Ela era considerada foragida após a 1ª Vara Criminal do Foro de São Vicente ter expedido um mandado de prisão. Ela não resistiu à detenção, segundo a polícia.

O padrasto da criança, também suspeito da agressão, foi encontrado morto na manhã desta quarta) por agentes da Polícia Civil. Ele foi encontrado em um trecho da rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na altura do Parque das Bandeiras. Ele tinha marcas de tiros no tórax, rosto e mãos.

MENINO CONTINUA INTERNADO

O menino de 4 anos, espancado em São Vicente, teve oito costelas e o braço quebrados e está internado na Santa Casa de Santos desde a quinta-feira passada (29). Segundo o Conselho Tutelar de São Vicente, ele já saiu da UTI, mas continua em observação.

Outras três crianças, filhas da suspeita, foram encontradas pelo Conselho Tutelar de São Vicente na casa dos pais do padrasto, com marcas de agressões. Além de estar presa, agora, ela não poderá mais se aproximar dos filhos, que estão com o pai biológico.

"Tivemos que aplicar medidas cautelares para todas. As crianças que são filhos do primeiro casamento já estão com o pai. Já a menor, filha da mãe com o padrasto, está sendo assistida em abrigo", contou a conselheira tutelar Renata Mendonça.