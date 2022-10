SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sol deve dar as caras durante este final de semana na maior parte do Brasil. De acordo com a Climatempo, o clima deve permanecer quente e ensolarado até a tarde de domingo (9), quando temporais podem ocorrer novamente.

No sábado (8), a única região que deve destoar do restante do país é o Sul, onde podem ocorrer geadas pela manhã nas serras gaúcha e catarinense, segundo Carine Gama, meteorologista da Climatempo. No entanto, a temperatura tende a subir ao longo do dia.

"Com o calor retornando, diminui bastante a condição para formação de temporais. Ainda não está totalmente descartado em Brasília e na faixa leste de Minas Gerais. Mas vai ser um dia quente em grande parte do Brasil, apesar disso", diz Gama.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, no sábado, o sol volta a predominar na capital paulista e favorece a rápida elevação das temperaturas no decorrer do dia.

"Os termômetros variam entre mínimas de 16°C e máximas que podem chegar aos 28°C. A brisa marítima deve causar ligeiro aumento de nebulosidade no final da tarde, mas não há previsão de chuva", informa em nota.

O domingo deve se iniciar na mesma tendência em quase todo o país, com céu aberto e calor. "Porém, no final de sábado, uma frente fria se forma na altura do sul do Rio Grande do Sul e volta a provocar chuva em áreas da fronteira do estado com o Uruguai e na faixa leste, atingindo o litoral e a região metropolitana de Porto Alegre", relata Gama. Na capital gaúcha, o domingo terá mínima de 13ºC e máxima de 18ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A previsão é que essa frente fria avance, provocando novos temporais a partir da tarde de domingo em Paraná, São Paulo, Minas Gerais e todo o Centro-Oeste.

Em São Paulo, o CGE prevê temperatura mínima de 17°C e máxima de 29°C, no domingo. "Entre o final da tarde e o decorrer da noite a propagação de áreas de instabilidade causa aumento de nebulosidade e chuvas na forma de pancadas, com raios, rajadas de vento e potencial para formação de alagamentos", afirma o órgão.

Além disso, as instabilidades comuns da primavera devem provocar trovoadas isoladas em Rondônia, Acre e Amazonas e pancadas de chuva em Roraima, Tocantins, Pará e no litoral do Nordeste no mesmo período, segundo o Inmet. A área central nordestina tende a seguir com tempo firme ao longo de todo o fim de semana.