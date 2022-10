SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana vai começar com sol e altas temperaturas na capital paulista, mas o calorão logo se despede e dá lugar à chuva e aos dias nublados. O tempo só volta a ficar firme na quarta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Neste domingo (9), os termômetros vão bater a casa dos 30°C, mas o fim da tarde já será nublado e há previsão de chuva moderada a forte para o início da noite, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A chuva permanece na segunda (10) e derruba a temperatura. A mínima prevista é de 14°C e a máxima não deve passar dos 20° C, segundo o instituto. Há previsão de trovoadas e pancadas isoladas.

Já na terça (11) o dia será um pouco mais quente, com a temperatura chegando a 25°C. O céu ficará nublado e há previsão de fortes pancadas de chuva no fim da tarde.

O tempo ficará firme só na quarta-feira (12), quando não há previsão de chuva e o céu terá poucas nuvens, de acordo com o instituto. A mínima deve ficar em 17°C e a máxima, em 24°C.

O início da semana também deverá ser chuvoso e com dias nublados na maior parte do interior paulista ?com exceção de Franca, que não deve registrar precipitações? e do litoral do estado.

O tempo só muda na quarta-feira, quando não há previsão de chuva para regiões de Ribeirão Preto, Bauru e Franca, mas o dia ainda será nublado.