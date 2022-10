SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma ponte com 174 metros de extensão desabou na noite deste sábado (8) sobre o rio Autaz Mirim, no quilômetro 25 da BR-319, no município de Careiro da Várzea, interior do Amazonas.

Construída há 16 anos, ela caiu após o trecho ter sido interditado à tarde. Essa é a segunda ponte que cai na mesma rodovia, em dez dias. Segundo o governador do estado, Wilson Lima (União Brasil), não há informações sobre feridos.

"Acabo de falar com o ministro da infraestrutura, Marcelo Sampaio, sobre a ponte do KM 12 da BR-319 que desabou agora à noite. Ela já estava interditada e não há notícia de feridos", escreveu Lima no final da noite em um post, em sua conta no Twitter.

"Amanhã mais uma equipe do Governo Federal chega ao Amazonas para avaliar como resolver o acesso na área. Mais uma vez o Estado está à disposição do DNIT para ajudar no que for preciso", escreveu o governador em outro tuíte.

Nas redes sociais, moradores da região e motoristas que passavam pelo local postaram imagens e vídeos avisando sobre a queda da ponte. Em um vídeo postado no Instagram, gravado na noite de ontem, é possível ouvir um motorista gritando, avisando outras pessoas sobre a queda da estrutura.

"A ponte acabou de cair. A imagem está ruim, mas a ponte acabou de cair naquele trecho ali. Um poeiral grande, graças a Deus tentamos atravessar, mas ninguém atravessou. Caiu a ponte do 12. Desespero total".

Procurado, o Dnit informou que equipes do Departamento identificaram o comprometimento da estrutura durante inspeção técnica realizada na sexta-feira (7). "Imediatamente a Diretoria do DNIT orientou que a Superintendência do Estado do Amazonas interditasse a travessia, visando a segurança dos usuários", declarou o órgão, em nota.

"Durante a noite de sábado (8), a estrutura da ponte colapsou, não havendo feridos no incidente. As equipes da Autarquia investigam as causas do ocorrido para a elaboração do laudo técnico", explica o Dnit. "Medidas efetivas para restabelecer o tráfego de veículos e a passagem de pedestres na localidade, de maneira emergencial, estão sendo estudadas".

Ainda segundo o Departamento, técnicos trabalham no projeto para construção de uma nova ponte e monitoram a situação das demais estruturas existentes na rodovia, incluindo a ponte sobre o rio Araçá.

A reportagem entrou em contato com o Governo do Estado do Amazonas, a Polícia Militar e o Ministério da Infraestrutura, para obter mais informações, mas até o momento, nenhum órgão havia respondido aos questionamentos.