SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a pista principal ficar fechada por quase nove horas, desde as 13h32 de domingo (9), o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, opera com restrições meteorológicas no início da manhã desta segunda-feira (10).

Os pousos e decolagens foram retomados às 22h18, com operação até 1h, mas a madrugada foi de filas de passageiros que tentavam resolver suas situações depois de terem voos adiados ou cancelados.

A interdição da pista foi causada pelo estouro do pneu do trem de pouso de um avião de pequeno porte.

Foram cancelados 67 voos na chegada e 73 na saída, segundo a Infraero

Passageiros relataram terem ficado até dez horas em pé em Congonhas, em grandes filas para obter informações. Contaram também terem sentido fome e sede, além do cansaço. Alguns reclamaram que companhias aéreas não ofereceram hospedagem e transporte após remanejarem os voos.

Mais cedo, entre as passageiras prejudicadas pelo caos em Congonhas estava a cantora Pitty, que embarcaria para Campo Grande (MS), onde faria show ao lado de Nando Reis.

"É o famoso quem vê close não vê corre. Tô rindo de nervoso", ela disse.

Pitty relatou nas redes sociais que tentava resgatar a bagagem dela e da equipe para ir para outro aeroporto.

Depois, ela contou que não conseguiu embarcar e Nando fez o show sozinho.

"Tentamos de tudo", disse. Ela faria conexão em São Paulo de um voo entre o Rio de Janeiro e Campo Grande.

O ator e diretor Miguel Falabella e a atriz Danielle Winits passaram por situação parecida.

Após apresentarem a comédia "A Mentira" em Belo Horizonte, eles não conseguiram voltar para casa.

"Não temos pra onde ir e estamos sentados no chão de Confins, rindo porque não nos resta outra coisa. É o que temos pra hoje", ele disse.

O pequeno avião acidentado chegou a sair da pista, parando na área conhecida como taxiway, pouco antes do barranco que fica entre a pista e a avenida Washington Luís. A aeronave transportava cinco pessoas, que não ficaram feridas.

As investigações sobre a causa do acidente estão sendo conduzidas pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes), órgão do Comando da Aeronáutica.