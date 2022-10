SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana, que terá feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, começa com previsão de pancadas de chuvas na maior parte do país e baixas temperaturas, com possibilidade de geada, nos estados do Sul, segundo a Climatempo.

A frente fria que avança pela região Sul vai derrubar as temperaturas na madrugada desta segunda (10). Há previsão de 0°C em Pedras Altas (RS) e geada nas cidades gaúchas de Bagé, Santana do Livramento e Rosário do Sul.

Em Santa Catarina e no Paraná essa frente fria encontra um corredor de umidade causando temporais com rajadas de vendo, segundo a Climatempo. As máximas não passam de 17°C em Florianópolis (SC) e 15°C em Curitiba (PR) nesta segunda.

Já São Paulo e Rio de Janeiro terão um começo de semana com tempo nublado e chuva a qualquer hora. A capital paulista terá máxima de 21°C nesta segunda. Em Minas Gerais e no Espírito Santo, o tempo deve ficar firme, sem previsão de chuvas.

A região Centro-Oeste terá uma segunda com pancadas de chuva ao longo do dia e temperaturas na casa dos 28°C. Já o Norte e o Nordeste terão tempo quente e pouca ocorrência de chuvas.

Na terça (11), o tempo deve se repetir em grande parte do país, com exceção da região Norte, que devem registrar pancadas de chuvas, com A chuva dará trégua na quarta (12) no Rio Grande do Sul e nos estados do Sudeste, onde vai ser possível curtir o feriado com sol, já que a previsão é de tempo firme. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste também terão um dia quente e com ocorrências isoladas de chuva.

Já no Paraná e em Santa Catarina, a chuva deve permanecer durante o feriado, mas com menos intensidade do que nos dias anteriores. As temperaturas também vão subir um pouco, segundo a Climatempo, com máximas de 24°C em Santa Catarina e 22°C em Curitiba.