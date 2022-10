SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem com registro de CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador) reagiu a uma tentativa de roubo e matou o suspeito na noite de sábado (8), em Santo André, no ABC paulista.

Conforme o boletim de ocorrência, o atirador, que é proprietário de um conjunto residencial no bairro Jardim Las Vegas, estava no endereço para verificar o disparo de um alarme do sensor de movimentos do estacionamento.

Ao chegar, ele diz ter sido surpreendido pelo suspeito, que portava um objeto semelhante a uma arma de fogo. Então, disparou duas vezes contra o homem.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas constatou a morte do suposto ladrão no local.

Na delegacia, o autor dos disparos contou ser colecionador de armas e apresentou a documentação de sua pistola 9 mm.

O porte de arma concedido pelo Exército ao CAC permite o transporte apenas no trajeto de casa, ou local de guarda, até o local de treinamento, como clube de tiro. Porém, um decreto de 2021 estabeleceu que o tráfego da arma independe da rota e do horário, o que dificultou a fiscalização e, na prática, abriu brecha para um porte informal de arma.

Uma auditoria do TCU (Tribunal de Contas da União) classificou essa flexibilização como indevida porque descumpre orientações contidas no Estatuto do Desarmamento. Mudanças nas regras para armas têm sido promovidas nos últimos sete anos e intensificadas na administração do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A arma do CAC e o simulacro que estaria em posse do suspeito foram apreendidos. Uma equipe do Instituto de Criminalística realizou perícia no local.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Santo André como homicídio com excludente de ilicitude e tentativa de roubo e furto.

Na noite de quinta-feira (6), um outro homem com registro de CAC reagiu a uma tentativa de assalto contra sua família e baleou o suspeito na avenida Bosque da Saúde, na zona sul de São Paulo.

O suspeito da tentativa de assalto, um jovem de 19 anos, foi atingido por disparos e socorrido ao Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, no Jabaquara, zona sul. Seu estado de saúde não foi informado.

Um outro suspeito conseguiu fugir. A ocorrência foi registrada como legítima defesa e roubo tentado.

No país, o número de armas de fogo nas mãos dos CACs chegou a 1 milhão em julho deste ano.

O crescimento foi de 187% em relação a 2018, antes do atual governo, segundo dados do Exército obtidos via LAI (Lei de Acesso à Informação) pelos institutos Sou da Paz e Igarapé.