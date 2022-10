Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Rádio Nacional FM

Os programas Cena Instrumental, da, e Rádio Criolina, da, foram indicados ao Prêmio Dynamite 2022, dedicado a projetos relevantes no panorama musical independente do país. A votação ocorre exclusivamente pela internet e vai até hoje (10).

As atrações integram os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que atuam na cobertura do segmento. O Cena Instrumental e o Rádio Criolina concorrem nas categorias "Melhor programa de TV, emissora ou canal de YouTube" e "Melhor programa de rádio, emissora ou podcast", respectivamente.

O objetivo da distinção é valorizar os melhores trabalhos de 2021. Ao todo, a premiação reconhece iniciativas em 19 categorias. A seleção envolve os mais importantes lançamentos da música em diversos gêneros, revelações, selos, casas de show, eventos, publicações impressas, produtoras e personalidades.

Admirada no país e no exterior, a música instrumental ganha uma janela na TV Brasil com a produção apresentada pela jornalista e cantora Bia Aparecida. Jazz, rock, blues, regional, frevo, baião, choro e baladas são algumas das sonoridades executadas na telinha da emissora pública.

Com direção de Maíra de Assis em sua atual leva de edições, o Cena Instrumental ainda traz depoimentos exclusivos dos convidados. Esses trechos aprofundam a experiência do telespectador com o universo da rica música nacional.

O virtuosismo dos astros pode ser conferido, também, nos programas disponíveis no app TV Brasil Play. O talento dos artistas se destaca em performances marcadas pelo improviso e com liberdade no uso dos mais inusitados instrumentos musicais. O programa recebe personalidades consagradas e também nomes da nova geração que mesmo com pouco tempo de estrada já se evidenciam no cenário musical.

Sobre o Rádio Criolina

Espaço para a diversidade da produção musical, o programa Rádio Criolina é constituído de um apanhado de experiências e trocas musicais que os DJs realizam em viagens pelo Brasil e pelo mundo, passando por festivais, shows, clubs e festas de rua.

Com foco na música brasileira contemporânea, a atração semanal da Rádio Nacional permeia a trajetória de astros mundiais e as influências que essas obras recebem das misturas africanas e latinas. A proposta é costurar referências dos anos 1960 e 1970 que servem de inspiração para artistas até os dias de hoje.

Sobre o reconhecimento

O Prêmio de Dynamite de Música Independente 2022 é considerado um dos mais tradicionais do setor. O anúncio dos ganhadores ocorre em uma cerimônia online no Teatro Sérgio Cardoso, palco do evento em suas últimas edições.

Lançada há duas décadas, a iniciativa ajudou a mapear e catalisar destaques da cena musical independente brasileira nesse período. A premiação é oferecida pela Associação Cultural Educacional e Social Dynamite, entidade sem fins lucrativos fundada em 2004. O projeto é realizado com apoio do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Amigos da Arte.

