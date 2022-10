SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Luan Santana, 31, surpreendeu seus fãs ao aparecer pintando os cabelos com uma escova de dentes em seus Stories do Instagram. No registro, ele explicou que usa a técnica para esconder os fios brancos.

"Cabelos brancos desde os 20 me acompanhando fielmente", escreveu ele. No registro, ele marcou o amigo Diguinho, brincando que ele era seu cabeleireiro. O amigo republicou a foto também em seus Stories.

Recentemente, Luan se tornou o cantor mais ouvido em Portugal, deixando para trás nomes de peso como Harry Styles, Ed Sheeran e Anitta. O sertanejo não escondeu a surpresa com o feito internacional. "Estou feliz em voltar para Portugal quase três anos depois e receber tanto carinho dos portugueses."

Ele, que recentemente ficou noivo de Izabela Cunha, ainda usou suas redes e aproveitou para agradecer ao público português pela recepção em sua primeira apresentação da temporada na cidade do Porto. "Vocês fizeram eu me sentir em casa."