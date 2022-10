SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rihanna, de 34 anos, surpreendeu os seguidores ao compartilhar na segunda-feira (10) um vídeo fazendo caras e bocas, com diversas poses, com peças da sua própria marca.

Ausente das redes sociais desde a chegada do seu filho, que nasceu no dia 13 de maio, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a cantora pegou os fãs de surpresa.

No vídeo, a cantora aparece com as peças da sua marca de underwear, Savage x Fenty, que também conta com uma linha de roupas confortáveis de moletom.

No mês passado, Rihanna anunciou o seu retorno aos palcos. Encerrando uma longa espera de seis anos, a artista foi confirmada como a próxima atração principal do show do intervalo do Super Bowl, a grande final da liga de futebol americano dos Estados Unidos, a NFL.

Rihanna, a gravadora Roc Nation e a NFL publicaram uma mesma foto, de um braço segurando uma bola de futebol americano. O Super Bowl acontece em 12 de fevereiro de 2023.

A VOLTA DE RIHANNA

Nas últimas semanas, Rihanna foi vista entrando e saindo de um estúdio de gravação, alimentando as expectativas de que a artista responsável por sucessos como "Don't Stop The Music", "Work", "S&M" e mais retornaria aos lançamentos na música.

O último álbum lançado por Rihanna foi "Anti", em 2016. Há dois anos, lançou "Believe it", em parceria com o cantor PartyNextDoor.

O sumiço da artista da seara musical atrai muitas expectativas dos fãs nos últimos anos, que viram Rihanna se dedicar aos negócios como empresária e à vida pessoal.