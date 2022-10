Para divertir a garotada e oferecer conteúdo de qualidade para toda a família no Dia das Crianças, aapresenta uma série de atrações especiais na programação temática desta quarta-feira (12). O canal exibe uma sequência de produções em alto astral para entreter o público de todas as idades.

Um dos destaques da comemoração é a edição inédita de Circos, série com números surpreendentes do espetáculo da trupe de Marcos Frota, a partir das 14h. Logo depois, dois filmes alegram a Sessão Família: a animação Big Pai, Big Filho, às 15h, e a aventura Espião por Acaso, às 16h45.

Pela manhã, a turminha miúda e os adolescentes também podem aproveitar a diversidade das obras em cartaz na emissora pública. A faixa TV Brasil Animada entra no ar às 8h15 com os principais desenhos do país e do exterior. Ainda traz os seriados mais bacanas que a criançada e os jovens adoram assistir.

Magia e encanto cativam emoção

Notícias relacionadas:

Pela manhã, a turminha miúda e os adolescentes também podem aproveitar a diversidade das obras em cartaz na emissora pública. A faixa TV Brasil Animada entra no ar às 8h15 com os principais desenhos do país e do exterior. Ainda traz os seriados mais bacanas que a criançada e os jovens adoram assistir.

Além da chance de ver os programas que mais gosta, o público tem alternativa com as plataformas oferecidas pelo canal. Alguns dos conteúdos exclusivos e várias outras dicas de seriados infantis para os pequenos estão disponíveis no app TV Brasil Play para acompanhar quando e onde quiser.

Diversão no picadeiro

O inédito show circense da emissora no Dia das Crianças entretém com performances incríveis de talentosos artistas do país e do exterior. Com uma hora de duração, o especial do Mirage Circus impressiona com apresentações que provocam risadas e outras que geram admiração na plateia.

O picadeiro é palco para acrobacias, concentração e equilíbrio nos rodopios de bailarinas, no gingado de experientes malabaristas e na força para trapezistas se manterem firmes. Mágicos e palhaços ainda transformam expressões e fomentam sorrisos na telinha da TV Brasil.

Aquele drama que acelera o coração e faz sentir as batidas no peito também está presente durante o novo episódio produzido especialmente para a série documental Circos. As manobras radicais de motos causam expectativa em jovens e adultos que se espantam com os fabulosos giros no globo da morte.

Tramas com suspense e descobertas

Faixa diária de cinema da TV Brasil, a Sessão Família traz duas produções da sétima arte dedicadas à criançada. O canal exibe o filme de animação Big Pai, Big Filho (2017), às 15h, e a história de aventura Espião por Acaso (2016), às 16h45.

Na primeira atração, um garoto de 13 anos, chamado Adam, acha que não tem muitos amigos. O menino parte em uma jornada ousada para desvendar o mistério por trás de seu pai, há muito desaparecido.

Ele logo entende que seu pai é o lendário Pé Grande, que se escondeu na floresta por anos para defender a si mesmo e sua família. Ele quer protegê-los da HairCo., uma empresa de grande porte ansiosa para realizar experimentos científicos com seu DNA especial.

Enquanto pai e filho começam a recuperar o tempo perdido, Adam logo percebe que também tem super poderes inimagináveis. Porém, mal sabem eles que a HairCo. está prestes a encontrar os dois depois de achar os rastros deixados por Adam ao longo do caminho.

O segundo filme da tarde acompanha a rotina de Tim, um menino de 10 anos de idade. O garoto muda-se com a família para um velho hotel situado na região costeira do país. Ele sofre para se adaptar ao novo lar até conhecer Simon, um rapaz peculiar recém-desperto de um sono profundo que o manteve preso, sem contato algum com a sociedade, desde 1974.

A dupla começa uma grande amizade enquanto Simon se ajusta ao mundo de hoje e Tim se acostuma à nova casa. Quando Tim decide ajudar Simon a encarar a realidade atual, o menino descobre que seu novo amigo é um antigo espião. A partir daí, eles embarcam em uma incrível aventura.

TV Brasil Animada

A faixa de atrações infantis é um diferencial da TV Brasil com diversas produções de qualidade. A sessão apresenta séries e desenhos sem publicidade direcionada a crianças e aos jovens, de segunda a sexta, a partir das 8h15.