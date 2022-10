Nesta quarta-feira (12), com o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, diversos serviços públicos, estaduais e municipais, podem ser afetados em São Paulo. Hospitais de urgência e emergência funcionam normalmente. Os bancos, por sua vez, não irão funcionar.

Os hospitais estaduais irão manter o funcionamento para urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos. Não irão funcionar o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia, assim como Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) e as Farmácias de Medicamentos Especializados. Os atendimentos serão retomados na quinta-feira (13).

Algumas unidades dos serviços municipais de saúde funcionam com alteração de horário. hospitais, pronto-socorros, unidades de pronto atendimento, o Laboratório de Emergência Toxicológica, o Complexo Regulador de Urgência e Emergência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Centro de Controle de Intoxicações vão funcionar normalmente. Os serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) e Unidade Básica de Saúde Integradas abrem das 7h às 19h, inclusive para vacinação.

Os Hospitais Dia 24h e os Caps III atenderão apenas demandas internas. Haverá plantão na Divisão de Vigilância Epidemiológica e na Divisão de Vigilância em Zoonoses.

Bancos

Os bancos não vão abrir nesta quarta-feira. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos dos bancos, como aplicativos. Quem tiver contas de consumo e carnês com vencimento nesta data poderá pagar, sem juros, no dia útil seguinte.

As unidades do Poupatempo em todo o estado estarão fechadas. Durante o feriado, as opções digitais seguem disponíveis nos canais eletrônicos do programa.

Os trens, o Metrô e os ônibus metropolitanos vão ter mudança na operação, em alguns casos, com intervalo maior, similar ao sábado ou domingo. As empresas públicas e concessionários que administram o sistema vão monitorar a operação e fazer ajustes na circulação se for necessário.

O Bom Prato vai funcionar apenas nas unidades 25 de Março, Brás, Campos Elísios, Guaianases, Lapa e São Mateus. Ao todo, o programa tem 63 restaurantes.

Tags:

Dia das Crianças | feriado | Geral | Nossa Senhora de Aparecida | São Paulo