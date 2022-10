SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) realizou nesta quarta-feira (12) evento com crianças vestidas com fardas da corporação e usando simulacros de fuzil -réplica idêntica de uma arma de fogo verdadeira, mas incapaz de fazer disparos. O evento foi realizado em comemoração ao Dia das Crianças no CEFD (Centro de Educação Física e Desportos), em Sulacap, na zona oeste da capital fluminense.

Nas imagens, pelo menos três crianças saem de uma van da PM sob o som de sirene de um camburão. Elas estão usando fardas e capacete da corporação, além de réplicas de fuzil, sendo orientadas de perto por outros militares.

Além da simulação de um treinamento com menores, a PM também realizou outras atividades, como música e gincana, para comemorar o Dia da Criança.

A reportagem procurou a corporação, por email, e aguarda o seu retorno. Caso a resposta seja encaminhada, o texto será atualizado.