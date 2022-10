Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem que transportava R$ 2,5 milhões em dinheiro a bordo de um carro de passeio. Segundo a assessoria do órgão responsável pelo patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, o condutor, cujo nome não foi divulgado, não soube informar a origem da quantia e foi detido por suspeita de lavagem de dinheiro.

Os policiais rodoviários abordaram o veículo, um Toyota/Corolla com placa do Distrito Federal, próximo à Ulianópolis (PA), durante uma ação de fiscalização de rotina na BR-010, também conhecida como Rodovia Belém-Brasília. Embora a ocorrência tenha sido registrada ontem (11), os detalhes foram divulgados hoje (12).

Ainda de acordo com a PRF, todo o dinheiro apreendido estava guardado em quatro caixas de papelão, no interior do veículo. Questionado sobre a origem do dinheiro, o motorista chegou a responder que ele seria proveniente do aluguéis de carros. Apesar disso, os agentes afirmam que o homem não conseguiu esclarecer com o que trabalha e o motivo de viajar com tanto dinheiro em espécie.

