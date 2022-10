SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo informou que três agentes se feriram em um acidente envolvendo um veículo do tipo autobomba escada por volta das 14h20 desta quarta-feira (12).

Segundo o capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu durante um treinamento da equipe, quando a escada se rompeu e os bombeiros caíram.

Dois homens foram socorridos por outras viaturas dos bombeiros e levados para o pronto-socorro da Santa Casa, enquanto uma mulher foi levada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital das Clínicas. A corporação informa que nenhuma das vítimas corre risco de morte.

"O problema foi no implemento, a escada que vai em cima do caminhão", explicou o capitão. "Agora a gente vai apurar para saber exatamente o que aconteceu e por que aconteceu isso."

De acordo com Elias, devido ao ocorrido, todas as 92 viaturas passarão por revisão a partir desta quinta-feira (13).

No dia 11 de abril, em um acidente em Campinas (SP), um caminhão dos Bombeiros com a identificação da Replan Petrobras caiu de um barranco, bateu em uma placa e bloqueou duas faixas da avenida Lix da Cunha.

O veículo passava por manutenção na rua Santa Margarida Maria Alacoque, no Jardim Bandeirantes, quando bateu contra dois carros vazios, desceu o morro ao lado da avenida Lix da Cunha e caiu com as rodas para cima na calçada do sentido centro da via. Na ocasião, ninguém ficou ferido.

Em 2020, também em Campinas, outro caminhão do Corpo de Bombeiros atropelou pedestres após perder o freio quando chegou para combater um incêndio em condomínio no bairro Santa Lúcia. Segundo o Samu, seis pessoas precisaram de atendimento médico e outas 11 sofreram escoriações no incidente.