CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 33 anos foi preso suspeito de atirar em três jovens depois de ser cumprimentado com um bom dia. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (11), em Dourados (a 229 km de Campo Grande), em Mato Grosso do Sul.

Segundo a Polícia Civil, em depoimento, o suspeito alegou que achava que seria assaltado.

De acordo com o registro policial, o trio passou na frente da casa do homem, que estava sentado em uma área, e o cumprimentou com um bom dia. Depois, o homem entrou em um carro, pegou uma arma e passou a persegui-los com o veículo, realizando vários disparos.

A polícia foi acionada e encontrou o suspeito, a arma e as cápsulas deflagradas. A Polícia Civil disse que o homem alegou que os jovens tentaram entrar pelo portão da casa dele e, por isso, pensou que seria assaltado.

Ainda em depoimento, ele negou as acusações e afirmou que apenas realizou quatro disparos para o alto.

Ele foi preso em flagrante, e o caso, registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como tentativa de homicídio e posse ou porte ilegal de arma de fogo.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, nenhum dos jovens foi atingido pelos disparos.