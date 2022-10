Policiais civis e rodoviários federais cumprem hoje (13) quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão contra suspeitos de tráfico de armas no Rio de Janeiro. Entre os alvos está um casal de empresários que vive há cinco anos na capital fluminense e que tem uma vida de luxo, segundo a Polícia Civil.

As investigações tiveram início em fevereiro de 2022 depois que a polícia encontrou indícios de que o casal havia sido responsável por um carregamento de fuzil e pistola interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Mangaratiba, no sul do estado do Rio.

Outro casal, que transportava o material, foi preso na ocasião. A partir dessa prisão, houve trocas de informações do Setor de Inteligência da PRF com a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e a abertura de investigações.

