SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A família de um homem que caiu de um carro após uma discussão com um motorista por aplicativo ficou abalada com a confirmação dos médicos de que a vítima teve morte cerebral. Mais tarde, os parentes foram surpreendidos ao descobrirem que o hospital cometeu um erro e que o rapaz ainda está vivo.

Os familiares de Elton Carlos Santana Silva explicaram que ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Professor Eládio Lasserre (HPEL), em Salvador (BA), em estado grave, segundo relataram à TV Globo.

Na terça-feira (11), eles receberam a notícia de que Elton não teria resistido aos ferimentos da queda. Diante da situação, já haviam começado a preparar o enterro do rapaz.

"A gente está abalado. Por volta das 15h, falaram que meu irmão teve uma morte cerebral. Foi o médico e a assistente social que falaram que ele teve uma possível morte cerebral, mas [depois disseram que] já não podiam mais confirmar", afirmou Carlos Santana, irmão de Elton. "A gente já estava providenciando tudo do enterro".

Inicialmente, a morte de Elton acabou sendo desmentida de modo acidental por uma amiga da família. Ela contou que a família ficou abalada com a morte do jovem e foi até o hospital para averiguar a situação de Elton. Quando perguntaram do rapaz, descobriram que ele continua vivo e intubado.

Estava todo mundo chorando, todo mundo triste com essa notícia, nós viemos aqui para saber se, realmente, existiu esse óbito. Aí a gente veio e soube que os aparelhos estavam ligados e no prontuário dele não existia que Elton estava em morte cerebral. Carlos Santana

A mulher apontou que o erro sobre o estado de saúde da vítima partiu de um médico e de uma assistente social. Ela chegou a confrontar a funcionária sobre a falsa alegação de óbito, mas disse que foi ignorada.

"Foi falsa essa informação. Estamos aqui, sabendo que ele está vivo, lutando contra a morte, e a gente quer que ele seja transferido para um hospital que tenha um neuro [neurologista]. Nem a assistente social quis mais falar com a gente", acrescentou uma amiga da família, identificada apenas como Jéssica pela emissora.

Após o episódio, a família de Elton solicitou a transferência dele para um hospital adequado.

Segundo a Globo, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) disse em nota que a Central Estadual de Regulação está selecionando uma unidade que atenda o perfil do paciente ?mas não comentou a informação equivocada sobre a morte.

COMO O ACIDENTE OCORREU

Na madrugada de sábado (8), Elton Carlos Santana Silva estava em uma viagem por carro de aplicativo em Salvador, acompanhado de três pessoas.

Durante a corrida, um dos integrantes do grupo disse que tinha perdido o celular. No entanto, os passageiros foram surpreendidos pela atitude agressiva do motorista.

"O motorista falou: 'Vá olhar seu celular e volte, vê se não demora, que não sou palhaço e nem idiota", relatou Layane Albuquerque, que estava no veículo, à TV Globo.

Quando voltou para o carro, os passageiros seguiram viagem com o motorista ainda furioso. Uma prima de Layane pediu ao condutor para ligar o rádio, mas ele se recusou. Logo depois, o motorista disparou ameaças e xingamentos contra os clientes e apontou uma arma para eles. Assustados, eles se viram obrigados a fugir.

"Ele parou o carro, xingou, falou vários palavrões, e perguntou: 'O carro é seu?'. Ele acelerou o carro e disse que ia matar a gente. Minha prima ficou desesperada, abriu a porta do carro e se jogou [para fora do veículo]. Meu primo falou: 'Por favor, motorista, pare o carro'".

Na fuga desesperada, Elton caiu do veículo, que ainda estava em movimento, e bateu a cabeça na calçada.

A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal e aguarda a realização do exame de corpo de delito.