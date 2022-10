SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 14 anos morreu após ser atingido no tórax por uma trave enquanto brincava em um campo de futebol, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Conforme a Polícia Civil do estado, o acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (12), em um clube da região.

Segundo o Jornal Meio Dia, da RPC, o adolescente comemorava seu aniversário no momento do acidente. Familiares da vítima informaram que as crianças que estavam no campo ergueram a trave após a estrutura atingir o adolescente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a prestar socorro e tentando reanimar a vítima, que não resistiu e morreu no local.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil do estado do Paraná afirmou que um boletim de ocorrência foi registrado e que as investigações do caso já foram iniciadas.

O jovem, que era estudante de uma escola estadual, recebeu homenagens do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ponta Grossa por meio das redes sociais.

"Ele estudava em uma instituição estadual de ensino na cidade de Ponta Grossa. Nossos profundos sentimentos aos familiares e amigos", escreveu o NRE na publicação.