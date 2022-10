SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu o cemitério do Tapanã, em Belém (PA), na manhã desta quinta-feira (13). À reportagem, a Prefeitura da capital paraense informou que as chamas se alastraram após familiares usarem fogos de artifício durante um sepultamento.

A Adic (Agência Distrital de Icoaraci), responsável por administrar o equipamento, detalhou à reportagem que o cemitério está funcionando normalmente. Ainda segundo o órgão da prefeitura, o foco de incêndio foi controlado ainda pela manhã, com o auxílio do Corpo de Bombeiros.

Conforme a Adic, não houve feridos e o incêndio não atingiu as sepulturas.

O fogo se espalhou na quadra 12 do cemitério público. A estrutura está localizada na rodovia que corta o bairro Parque do Tapanã, no distrito de Icoaraci.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.