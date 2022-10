Filme para rever na TV Brasil

Tudo muda quando Irene e Jorge decidem hospedar em casa, em troca de uma boa quantidade em dinheiro, um estrangeiro misterioso, interpretado por Bordón , ator conhecido pelo filme Relatos Selvagens.

BIFF online

O Festival Internacional de Cinema de Brasília (BIFF) comemora sua edição de aniversário, com exibições online e totalmente gratuitas.

Entre os filmes inéditos, a obra africana Ar Condicionado.

A trama começa quando os aparelhos de ar condicionado começam misteriosamente a cair dos apartamentos na cidade de Luanda, capital de Angola.

Matacedo e Zezinha, um guarda e uma empregada doméstica, têm a missão de recuperar o aparelho do chefe. Uma jornada de mistério e realidade, uma crítica sobre classes sociais, sobre como as pessoas vivem em conjunto nas esperanças verticais, no coração de uma cidade que é passado-presente-futuro.

Lembrando que esta é a última semana para um mergulho em filmes de todos os continentes na telinha de casa.

