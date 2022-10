RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 17 anos grávida foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre policiais militares e criminosos na comunidade de Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na manhã deste domingo (16). Segundo a (SMS) Secretaria Municipal de Saúde, Rafaela Rodrigues Meireles tem quadro de saúde estável.

A Polícia Militar informou que não havia operação no local, mas que agentes do BAC (Batalhão de Ações com Cães) estavam em patrulhamento na região quando foram atacados por homens armados. Os PMs revidaram e deram início ao tiroteio.

Ainda segundo a corporação, após o confronto o batalhão foi informado que uma pessoa ferida deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da comunidade.

Em seguida, a adolescente foi transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio, onde segue internada.

Na plataforma digital OTT-Brasil (Onde Tem Tiroteio), foram registrados tiros em Manguinhos, por volta das 9h30 deste domingo. Nas redes sociais, moradores também relataram intenso tiroteio na comunidade.

O confronto ocorreu na avenida dos Democráticos, uma das vias mais movimentadas da região, próximo à CIDPOL (Cidade da Polícia).

A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP, em Bonsucesso. Procurada, a Polícia Civil não retornou à reportagem até a tarde deste domingo.