SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor Seu Jorge, de 52 anos, sofreu ataques racistas durante um show no clube Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, na noite da última sexta-feira (14), em virtude de discurso contra a redução da maioridade penal e defesa de jovens negros de comunidades pobres. A informação foi dada pelo O Globo e confirmada pela reportagem.

O caso se tornou público por meio de denúncias de pessoas que estiveram presentes no evento via redes sociais. Um dos depoimentos postados no Twitter diz era possível ouvir gritos de "vagabundo" e "safado" e ainda tiveram pessoas imitando macacos quando Seu Jorge retornou ao palco para finalizar a sua apresentação.

Antes do encerramento do show, Seu Jorge convidou um jovem negro para tocar cavado no palco. O que teria causado os ataques racistas foi o discurso do artista contra a redução da maioridade penal e os assassinatos de outros jovens negros de comunidades pobres.

A reportagem entrou em contato com a equipe de Seu Jorge para entender detalhes do ocorrido e colher depoimento. Eles, no entanto, informaram que o cantor "não iria se manifestar sobre o ocorrido".

Por nota, Paulo José Kolberg Bing, presidente do Grêmio Náutico União, informou a reportagem que a associação repudia "qualquer ato de discriminação" e uma investigação interna foi aberta para apurar o caso.

"O Grêmio Náutico União está apurando internamente os fatos ocorridos em evento realizado no dia 14 de outubro, durante apresentação do cantor Seu Jorge. Se for comprovada a prática de ato racista, os envolvidos serão responsabilizados. Afirmamos que o União, seguindo seu Estatuto e compromisso com associados e sociedade, repudia qualquer tipo de discriminação. Ressaltamos que Seu Jorge foi o artista escolhido para realizar show com a presença de associados e não-associados do Clube, considerando sua representatividade na cultura nacional e pelo reconhecimento internacional, e destacamos nosso respeito ao profissional e ao seu trabalho", diz o comunicado.

Segundo o artigo 140, parágrafo 3º, do Código Penal, quem comete o crime de injúria racial terá de cumprir de um a três anos de reclusão e efetuar pagamento de multa, além de responder por violência

."A raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência raça ou cor com a intenção de ofender a honra da vítima", diz o texto do Código Penal.

O show de Seu Jorge foi contratado pelo Grêmio Náutico União para celebrar a reinauguração do Salão União, localizado na sede Alto Petrópolis, em Porto Alegre.