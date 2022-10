SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A União Geral dos Trabalhadores (UGT), segunda maior central sindical, decidiu apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

Trata-se do primeiro posicionamento do tipo na história da central, que surgiu em 2007 e costuma ter posição política mais ao centro. Segundo os dirigentes da UGT, a iniciativa foi deliberada como uma forma de defesa da democracia, da preservação do meio ambiente e da população LGBTQIA+.

Presidida por Ricardo Patah, a UGT tem mais de 1.300 entidades sindicais filiadas, principalmente na área de comércio e serviços.