SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trecho da rodovia Castello Branco na região de Osasco (Grande SP), próximo ao pedágio, ficou parado na manhã desta segunda-feira (17), no sentido interior. O congestionamento, que vai desde o km 18 até o km 28,6 ocorreu devido ao tombamento de dois veículos de carga no final da madrugada, no km 28,6 da rodovia, na região de Barueri (Grande SP), segundo a CCR ViaOeste, que administra a estrada.

A concessionária recebeu a informação sobre a ocorrência às 4h19. Um dos veículos tombados estava vazio e o outro transportava 1.500 kg de frutas e verduras, de acordo com a CCR.

"Equipes de Resgate e Atendimento Pré-Hospitalar da CCR ViaOeste realizaram atendimento a três pessoas, todas elas classificadas com ferimentos leves. Viaturas de resgate da CCR ViaOeste participaram da ocorrência além da Polícia Militar Rodoviária", informa a nota enviada pela empresa.

O tombamento provocou a interdição da faixa um, no sentido interior, que foi liberada às 5h17. Porém, as faixas dois e três foram fechadas em seguida para realizar o destombamento. O congestionamento na rodovia, que chegou a oito quilômetros nesta manhã, é reflexo da operação destombamento dos veículos, conforme a CCR.

"No momento todas as faixas estão liberadas para o tráfego permanecendo os veículos no acostamento lateral aguardando remoção", finaliza o comunicado.