A semana deve ser marcada por pancadas de chuva volumosas além de calor intenso na maior parte do Brasil, com exceção para Sul e São Paulo, que devem ter temperaturas mais amenas nos próximos dias.

Na capital paulista, nesta segunda (17) deve ser o dia mais quente da semana, com mínima de 16°C e máxima de 26°C. A cidade tem possibilidade de chuva todos os dias, principalmente com pancadas de chuva à tarde ou à noite.

Ao longo da semana, as temperaturas mínimas se mantêm estáveis em São Paulo, mas as máximas apresentam uma leve queda, chegando a apenas 22°C na quinta (20), o dia mais frio na cidade, segundo o Climatempo.

A realidade da capital paulista contrasta com a das outras capitais do Sudeste, que devem ser dominadas por um calor mais intenso. No Rio de Janeiro, os termômetros nesta segunda devem ter mínima de 18°C e máxima de 31°C, com um dia mais fresco apenas na quinta: mínima de 21°C e máxima de 25°C.

Belo Horizonte (MG) tem uma previsão parecida, com a máxima chegando a 30°C em quase todos os dias, com exceção para quinta, onde a capital mineira deve ter mínima de 18°C e máxima de 26°C. Já em Vitória (ES), a semana começa com mínima de 19°C e máxima de 27°C, temperatura que permanece estável até o final da semana.

Quando o assunto é chuva, a expectativa no Sudeste é que o norte de São Paulo, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, assim como o sudeste de Minas Gerais, sejam as regiões com o maior acumulado, com volumes acima de 50 mm, segundo o Inmet.

SUL

Já no Sul, os termômetros devem ter uma medição parecida com a de São Paulo, com Curitiba sendo a capital mais fria da região. Nesta segunda, a mínima na cidade deve ficar em 13°C, com máxima de 20°C.

O dia mais frio também deve ser a quinta (20), em que a máxima se mantém estável, mas a mínima cai para 11°C, de acordo com o Climatempo.

Quando o assunto é a chuva, a precipitação deve ter valores mais expressivos no Paraná, onde o volume acumulado pode ultrapassar os 70 mm. Nas demais áreas, apesar da previsão de pancadas de chuva todos os dias, o acumulado ao longo da semana deve variar "apenas" entre 30 e 50 mm, segundo boletim do Inmet.

CENTRO-OESTE

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem expectativa de um combo de calor intenso e chuvas fortes.

Meteorologistas do Inmet esperam volumes de chuva superiores a 80 mm no centro-sul dos dois estados, com pancadas especialmente à tarde. Em Cuiabá (MT), nesta segunda os termômetros devem variar entre 24°C e 37°C, chegando ao dia mais quente na quinta (20), com mínima de 26°C e máxima de 39°C.

Já em Campo Grande (MS), os dias serão menos abafados. nesta segunda, a mínima fica em 21ºC e a máxima em 30°C, previsão que se mantém estável até quinta, quando tem uma ligeira elevação, variando entre mínima de 21°C e máxima de 32°C.

NORDESTE

No Nordeste, o destaque fica por conta da falta de chuva generalizada na região, com exceção do leste nordestino, sem grandes alterações na temperatura. Em Salvador (BA), por exemplo, os termômetros nesta segunda variam entre 23°C e 29°C, permanecendo estáveis ao longo da semana.

A estabilidade climática será constante por todas as capitais nordestinas. Em Recife (PE), a semana começa com mínima de 24°C e máxima de 27°C; João Pessoa (PA) ficará entre 23°C e 28°C, e em Maceió (AL) tem mínima de 22°C e máxima de 28°C, todas com alterações de no máximo 1°C para cima ou para baixo na temperatura, até o final de semana.

NORTE

No Norte, o destaque também fica com a chuva, que deve ser abundante em grande parte da região. No sudeste do Amazonas e sul do Pará o acumulado fica entre 40 e 60 mm, podendo ultrapassar 80 mm no sudeste de Rondônia.

Já quando o assunto é temperatura, os termômetros também devem permanecer estáveis em relação à última semana, com mínimas na casa dos 25°C e máximas de até 35°C em Manaus (AM), medição semelhante à de Rio Branco (AC), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR), segundo o Climatempo.