RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um frentista foi flagrado filmando uma cliente que usava o banheiro de um posto de gasolina, na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro. A dentista Laíris Aguiar disse à reportagem que percebeu que o homem a estava gravando por um buraco no teto em cima do vaso sanitário. O episódio ocorreu na última sexta-feira (14).

O funcionário, que não teve o nome divulgado, foi detido após a confusão. Ele prestou depoimento na delegacia e acabou liberado. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dele até a tarde desta segunda-feira (17).

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi encaminhado para a 14ª DP, no Leblon, onde foi registrado um termo circunstanciado pelo crime de registro não autorizado de intimidade sexual. O caso foi encaminhado ao Jecrim (Juizado Especial Criminal).

A Vibra Energia, distribuidora responsável posto, afirmou que o funcionário foi demitido por justa causa. Disse ainda que se solidariza com a vítima e vai acompanhar a condução do caso junto ao revendedor, solicitando providências para que esse tipo de situação não se repita.

"Além disso, a companhia reforçará em toda a sua rede revendedora os valores que prezamos enquanto empresa e cidadãos para que casos do tipo não se repitam", emendou.

A vítima disse à reportagem que voltava da praia acompanhada do marido e de um casal de amigos. Eles decidiram parar no posto e Laíris pediu para usar o banheiro. Ela contou que ainda esperou uma outra mulher sair.

Em seguida, ela entrou e viu que não havia papel higiênico. Foi quando a dentista contou que apareceu um funcionário e lhe ofereceu o item. Ela pegou e entrou novamente no banheiro.

"Eu já achei estranho porque era um banheiro subterrâneo, além disso eu vi que tinha um buraco no teto do banheiro bem na direção do vaso. Eu tenho fobia, por isso, fiquei olhando atentamente para esse buraco e vi ele com um celular preto me gravando. Gritei, e meu marido veio correndo", narrou.

Laíris disse ainda que seu companheiro logo identificou quem a filmava. "Ele negou, mas nós conseguimos pegar o telefone dele e vimos o vídeo de dez segundos que mostrava o vaso e eu me levantando", descreveu.

Houve um bate-boca, e um carro da Polícia Civil passou na hora. A dentista sinalizou para os agentes, que interrogaram o funcionário no local e ele confessou, segundo a vítima.

Todos foram levados para a 14ª DP para prestar esclarecimentos. O frentista foi liberado, mas o celular foi apreendido para perícia.