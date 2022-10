SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um auxiliar da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) morreu na noite de domingo (16) após pular de uma ponte de 10 metros de altura para fugir de um atropelamento na BR-222, no município de Ubaúna (CE).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, Antônio Reinaldo Luz da Silva, 37, voltava de uma ocorrência no município de Viçosa quando se deparou com um caminhão parado no escuro.

Ele estacionou o carro para tentar sinalizar a rodovia com ajuda de outros funcionários da Pefoce e, após aplicar a sinalização, foi surpreendido por um segundo caminhão em alta velocidade.

"Para evitar o atropelamento, Antônio saltou de uma ponte que possui aproximadamente dez metros de altura. O colaborador foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos", afirmou a Pefoce por meio de nota.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia Municipal de Coreaú.

Os motoristas dos dois caminhões não ficaram feridos no acidente.