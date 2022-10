BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), localizada no norte de Minas Gerais, afastou um professor do departamento de história após denúncias de abuso sexual por parte de alunas. O nome do docente não foi divulgado.

A universidade abriu uma sindicância interna em agosto e encaminhou o caso para investigação das autoridades policiais.

A Polícia Civil informou que foi instaurado um inquérito na delegacia de atendimento à mulher de Montes Claros no dia 12 de agosto e que ainda está apurando se o suspeito cometeu crime. A investigação corre em sigilo.

A Unimontes afirmou, por meio de nota, que será criada uma comissão de acolhimento e encaminhamento de denúncias de crimes de violência sexual, discriminação e gênero na universidade.

"Não vamos engavetar denúncias. A universidade tem que ser um espaço seguro onde as famílias possam confiar os jovens, e não provocar estragos na vida afetiva e pessoal dos nossos alunos", afirmou o reitor Antônio Alvimar Souza, em nota.

"A Unimontes refuta com veemência qualquer atitude que viole o bem-estar de seus alunos e alunas e reforça o seu compromisso com a verdade e a justiça, repudiando qualquer tipo de abuso contra a mulher ou qualquer ser humano", afirma a instituição.