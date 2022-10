SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma turista de 35 anos morreu na tarde desta segunda-feira (17) após o veículo de passeio no qual ela estava capotar na Duna do Guriu, em Camocim (CE).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, natural de Mato Grosso, contratou um passeio com um adolescente de 15 anos, que se passou por guia e dirigia o veículo no momento do acidente.

"O adolescente ia guiando o veículo e em um determinado momento eles 'passaram direto' no morro. A informação que chegou para nós foi de um acidente com um óbito e várias pessoas politraumatizadas", afirmou o Coronel Sousa Júnior, do Corpo de Bombeiros do Ceará, em entrevista à reportagem.

Segundo ele, a vítima, identificada como Danúbia Daiane Reis, estava com o marido e com outros dois casais do mesmo estado no carro no momento do acidente.

Todos os ocupantes do veículo, inclusive o adolescente de 15 anos que dirigia o carro, ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais de Jericoacoara e Granja.

O veículo ocupado pelas vítimas, uma caminhonete Tiggo 8 com capacidade para sete pessoas, ficou parcialmente destruído.

Imagens registradas por testemunhas antes do acidente mostram o carro do grupo de turistas atolado na duna. Nas fotos divulgadas pelo Corpo de Bombeiros é possível ver que pelo menos uma das vítimas feridas foi socorrida em uma maca.

Segundo a SSPDS (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará), além do Corpo de Bombeiros, equipes da Perícia Forense e da Polícia Militar foram até o local do acidente. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Camocim.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas apresentavam politraumatismos, mas somente exames aprofundados podem detalhar os estados de saúde delas.

O reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Camocim em busca de informações sobre como o credenciamento dos guias é feito e sobre como a fiscalização ocorre nas dunas, mas não recebeu retorno até o momento.