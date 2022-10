SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mulher de 36 anos que atirou no namorado de 42 quando ele deixava o apartamento onde o casal vivia se entregou à polícia nesta segunda-feira (17).

O crime foi cometido na manhã do dia 6 de outubro, em Cidade Líder, zona leste de São Paulo.

Ela baleou o namorado pelas costas e tentou atirar outras vezes, mas a arma falhou. Em seguida, fez ameaças com uma faca e depois fugiu em um Renault Clio branco.

A Justiça decretou a prisão temporária da mulher quatro dias após o crime e ela ficou foragida até esta segunda.

Após se entregar ao 66º Distrito Policial, na região onde o casal vivia, a acusada deve prestar depoimento nesta terça (18).

Câmera de monitoramento instalada no saguão do prédio, localizado na rua Simone Martini, registrou a ação.

As imagens mostram que vítima deixa o apartamento e aciona o botão do elevador. Como a porta da residência estava aberta, ele retorna e a fecha. De costas, o homem não percebe quando a mulher abre a porta e, com uma pistola em mãos, efetua um disparo a curta distância.

Ao ser socorrido, o homem disse aos policiais militares que havia discutido com a namorada.

Ele foi levado ao Hospital Santa Marcelina, que o atendeu inicialmente. Depois foi transferido para o Hospital São Cristovão.