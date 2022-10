SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um protesto na entrada do portão 1 da USP (Universidade de São Paulo) bloqueou o cruzamento da rua Alvarenga e com a avenida Afrânio Peixoto, no Butantã, zona oeste de São Paulo, na manhã desta terça-feira (18).

A Polícia Militar foi chamada para acompanhar os manifestantes por volta das 6h23. Segundo a entidade, há cerca de 50 estudantes no local protestando contra o confisco do orçamento federal do MEC (Ministério da Educação), que foi anunciado no dia 5 de outubro pelo governo Jair Bolsonaro.

As vias do entorno do protesto registravam lentidão nesta manhã, com congestionamento de veículos.

A SPtrans informa que as 11 linhas de ônibus que circulam pelo local estão efetuando desvio pelas avenidas Vital Brasil e Corifeu Azevedo Marques.

Veja quais são as linhas afetadas:

177H/10 Metrô Santana - Cidade Universitária 701U/10 Metrô Santana - Cidade Universitária 702U/10 Cidade Universitária - Terminal Parque Dom Pedro II 7181/10 Cidade Universitária - Terminal Princesa Isabel 7411/10 Cidade Universitária - Praça Da Sé 7725/10 Rio Pequeno - Terminal Lapa 8012/10 Metrô Butantã - Cidade Universitária 8022/10 Metrô Butantã - Cidade Universitária 8032/10 Metrô Butantã - Cidade Universitária 809U/10 Cidade Universitária - Metrô Barra Funda 908T/10 Terminal Parque Dom Pedro II - Butantã

Estudantes protestam em todo o Brasil Nesta terça, serão realizados atos em todas as regiões do país, organizados pela UNE (União Nacional dos Estudantes). Em São Paulo, uma nova manifestação está marcada para as 17h, com concentração em frente ao Masp, na avenida Paulista, região central.