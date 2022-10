Espetáculos de dança, de teatro, mostras de filmes, cortejos e shows marcam a primeira edição do Festival de Cultura Popular Brasileira, que ocorre a partir de hoje (18) no Museu da Vida Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O evento é gratuito e a programação segue até sexta-feira (21), no campus Manguinhos, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro.

O Festival de Cultura Popular Brasileira faz parte da programação da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). O festival nasce a partir de experiências prévias de eventos culturais no campus Manguinhos. A partir de outras atividades, o Museu da Vida Fiocruz identificou um interesse dos participantes por ações relativas a temas de viés cultural.

Na programação, o Ballet Manguinhos unirá o balé clássico e a dança contemporânea com músicas de Elza Soares e o Jongo da Serrinha, com o show Vida ao Jongo, que conta a história do ritmo que deu origem ao samba, tombado em 2005 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como primeiro Patrimônio Imaterial do Sudeste.

O Centro de Recepção e a Tenda da Ciência do Museu da Vida Fiocruz serão os grandes palcos do festival. Festas típicas brasileiras, de diferentes regiões, serão homenageadas ao longo de 4 dias.

Segundo a Fiocruz, o objetivo é oferecer um evento sobre cultura popular de forma mais ampliada e atingir outros grupos, como o público escolar, já que, de terça-feira a sexta-feira, o espaço recebe, majoritariamente, etudantes e professores de escolas públicas e particulares. A programação está disponível no site do Museu da Vida.

Para além do Festival, a 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontece também até sexta-feira em diversas instituições públicas e privadas de todo o país, incluindo universidades, museus, fundações de amparo à pesquisa, parques ambientais, jardins botânicos e zoológicos, secretarias estaduais e municipais, entre outras instituições. O objetivo da SNCT é mobilizar a população brasileira, em especial os jovens, para iniciativas científico-tecnológicas por meio de atividades gratuitas e abertas à comunidade. A programação completa está disponível no site do evento.

