RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A polarização do 2º turno contaminou até evento esportivo estudantil na cidade mineira de Uberlândia, que opôs a universidade local à prefeitura, gerida por Odelmo Leão (PP).

No último final de semana, a prefeitura de Uberlândia suspendeu o empréstimo de quadras poliesportivas para a realização da Olimpíada Universitária da UFU (Universidade Federal de Uberlândia).

A determinação, segundo a UFU, veio depois que um grupo de estudantes fez o L de Lula durante o hino nacional na cerimônia de abertura do evento esportivo, na última sexta (14).

"A UFU foi surpreendida por contato telefônico com o cancelamento contratual referente ao uso de espaços administrados pela Prefeitura Municipal de Uberlândia na manhã do dia 15 de outubro. Naquele mesmo dia, a UFU acionou formalmente a Prefeitura, com cópia ao Ministério Público Federal. A UFU buscou reverter esta situação e solicitou que a Prefeitura, de qualquer forma, formalizasse o ato administrativo", afirmou a instituição em nota.

Também em nota, a Futel (Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer), órgão municipal que administra a estrutura esportiva do município, disse que a UFU descumpriu regras estabelecidas previamente que proibiam fogos de artifícios, confetes, pirotecnia, fitas e que vedavam o uso de cola em jogos de handebol.

A universidade afirma que não foi acionada formalmente sobre nenhum incidente e que a concessão do espaço ocorreu após entendimento entre diretores técnicos de ambas as instituições.