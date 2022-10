SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A preocupação com casos de roubo de carga tem atingido as indústrias médias com mais força do que as grandes, segundo pesquisa da CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Cerca de 18% das empresas de porte médio apontam o roubo de carga como um grande problema na logística e operação de suas empresas.

Essa participação cai para 9% no recorte das grandes indústrias, segundo o levantamento, que entrevistou 2.500 executivos de grandes e médias empresas industriais no país.

Para as grandes indústrias, as más condições dos modais aparecem como importante gargalo logístico, citado por 23%.

Os altos custos ainda representam o principal problema, independentemente do porte.

