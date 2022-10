CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu e outras seis pessoas ficaram feridas na tarde de segunda-feira (17) durante um passeio pelas dunas de Guriú, em Camocim, no litoral oeste do Ceará.

A vítima foi identificada como Danúbia Daiane Reis, 35. Ela estava com o marido e outros dois casais. A vítima era de Mato Grosso. Não há confirmação sobre a origem dos outros dois casais.

As sete pessoas estavam em um veículo utilitário, com capacidade para sete pessoas, que perdeu o controle e caiu de uma das dunas. Danúbia morreu ainda no local. As demais vítimas foram socorridas para unidades de saúde da região.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social afirmou que a Polícia Civil do Estado do Ceará apura as circunstâncias do acidente. Ainda não há confirmação sobre quem dirigia o veículo. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Camocim.

Equipes da Polícia Militar do Ceará, do Corpo de Bombeiros e da Pefoce (Perícia Forense do Estado do Ceará) estiveram no local.

Há pouco mais de uma semana, em 10 de outubro, em um turista morreu devido à queda de uma tirolesa que se rompeu na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, também no litoral do Ceará.

Sérgio Murilo de Lima Santana, 39, foi socorrido, mas chegou sem vida ao hospital, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.