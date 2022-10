SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O MPGO (Ministério Público do Estado de Goiás) pediu para a Polícia Civil do estado investigar o vereador do município de Quirinópolis Marcos Túlio Barroso (PSB) após a repercussão de uma mensagem do político. Em um grupo no WhatsApp, o vereador enviar uma foto com uma arma e escreveu: "PT comigo é na bala".

Militantes do Partido dos Trabalhadores denunciaram a ameaça do vereador na segunda-feira (17).

Em nota divulgada nas redes sociais (veja íntegra abaixo), o político disse que a ocasião ocorreu "em um momento de descontração no grupo de pessoas amigas e idôneas, em que realizou uma brincadeira relacionada ao momento político". Ele também acusou que o print foi "extraído com dolo de destruir" a sua imagem e afirmou que não "cometeu qualquer ilicitude", mas pediu desculpas pelo episódio, classificado por ele como "brincadeira infeliz".

O político é do mesmo partido de Geraldo Alckmin, candidato a vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao Palácio do Planalto.

À reportagem, o MP-GO, além de pedir uma "investigação mais aprofundada à Polícia Civil", também informou que foi registrada uma notícia de fato sobre o caso, que está sendo apurado pela 3ª Promotoria de Quirinópolis.

A Polícia Civil também confirmou a abertura de um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) por incitação ao crime, descrito no artigo 286 do Código Penal. O artigo prevê que incitar publicamente a prática de crime resultará na pena de detenção de três a seis meses ou pagamento de multa.

A mensagem do político foi publicada no grupo "Produtores Quirinópolis". É possível ver que anteriormente o vereador havia escrito: "Sempre fui e sempre serei Bolsonaro. Sou de direita, católico e armamentista. Sou CAC [Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador]".

A reportagem tenta contato com o PSB-GO e com a Câmara de Quirinópolis. A matéria será atualizada em caso de retorno.

Na segunda-feira (18), o político divulgou uma nota com pedido de desculpas após a repercussão do caso.

Confira a íntegra:

Marcos Túlio Barroso, por meio de sua assessoria jurídica, vem a público esclarecer que têm circulado na internet, uma foto extraída por meio de print de whatsapp, na qual, em um momento de descontração no grupo de pessoas amigas e idôneas, realizou uma brincadeira relacionada ao momento político.

Frisa-se que a foto foi extraída com o dolo de destruir a imagem do Sr. Marcos Túlio Barroso, sendo tirada do contexto da conversa.

Importante esclarecer que Marcos Túlio Barroso não teve qualquer intenção ameaçadora e/ou discriminatória a quem quer que seja, tendo em vista que no referido grupo existem integrantes ligados aos mais variados partidos políticos, ressaltando ainda que não cometeu qualquer ilicitude.

Assim, Marcos Túlio Barroso reconhece que, em especial por ser homem público, não deveria, ainda que em um grupo de amigos de whatsapp, ter procedido desta maneira.

Diante dos fatos, pede desculpas pelo episódio, reiterando, que apesar da brincadeira infeliz, possui compromisso com a democracia, já demonstrada por todos os seus anos de vida pública, trabalhando em prol da sociedade.