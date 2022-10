RIO DE JANEIRO, RJ (AGÊNCIA BRASIL) - Campanha promovida pelo Projeto Refauna e pelo Parque Nacional da Tijuca, maior floresta em área urbana do mundo, busca encontrar oito jabutis monitorados, cujos radiotransmissores quebraram, caíram ou deixaram de funcionar. Todos os quelônios foram numerados no casco, o que facilita a identificação. O parque está pedindo ajuda da população para encontrar os animais na natureza.

Os jabutis tinga tinham sido extintos há mais de 200 anos no Rio de Janeiro e voltaram a ser reintroduzidos no parque em 2020. De lá para cá, 50 animais foram soltos pelo Projeto Refauna na floresta para procriação da espécie.

O biólogo Thales Querino, coordenador do programa de reintrodução dos jabutis, disse que os pesquisadores já sabem que três deles ? 03 (Mirabel), 07 (Grizzy) e 15 (Vênus) perderam os rádios, que foram encontrados na natureza. Outros cinco não estão conseguindo ser monitorados, ?provavelmente porque os radiotransmissores estão quebrados ou pararam de funcionar?, disse Querino. São eles os de números 23 e 27 (sem nome), 28 (Cristal), 46 (Bilbo) e 64 (Hermes).

Querino acredita que, com a ajuda dos visitantes, a missão de resgate dos jabutis que tiveram a comunicação interrompida com os pesquisadores pode ter mais sucesso. Segundo o coordenador, o objetivo da campanha é que os visitantes saibam que podem ajudar.

?Ao fazer seus passeios no parque, se encontrarem algum desses jabutis que estão desaparecidos, que eles saibam que podem procurar a sede do parque porque um funcionário vai lá resgatar esse bicho, para que a gente possa pegar ele, colocar em um cercado, para fazer a troca do rádio, quando possível?.

O biólogo orienta ao público que, se encontrar jabuti, tire foto do animal, com o objetivo de registrar as condições de vida e habitat. Assim, fica mais fácil a identificação e o posterior resgate. Recomenda ainda não tocar no animal até o resgate chegar.

Caso um grupo encontre jabuti, uma pessoa deve o olhar e outra pessoa procurar um funcionário do parque. O Projeto Refauna deve ser chamado em seguida com imagens e o local de contato com o animal pelas redes sociais. A principal delas é o Instagram @refauna.

De acordo com o biólogo, ainda não há registro de nascimento de jabutis no Parque Nacional da Tijuca. ?Quando esses bichos nascem, eles ficam de dois a três anos escondidos porque, além de muito pequenos, eles ainda são muito moles. Uma estratégia deles de sobrevivência é se esconder?.

Já foi encontrado, porém, um ninho com oito ovos, além de alguns outros ovos pela floresta, mas nenhum deles eclodiu.