SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal que havia se hospedado para uma pernoite em um motel de Olinda (PE) fugiu do estabelecimento sem pagar, arrancando o portão do local na fuga. Eles entraram no carro cerca de 40 minutos antes do registro de saída e avançaram para cima do portão e foram gravados arrastando-o por 400 metros na avenida Senador Nilo de Souza Coelho, uma das mais movimentadas da cidade.

Os clientes fujões chegaram ao motel na madrugada de domingo (16). Pediram comidas e bebidas e gastaram, já com o preço do pernoite incluso, cerca de R$ 250.

Quando amanheceu, por volta das 9h20 da segunda (17), o casal deixou o apartamento, se dirigiu à garagem, entrou no carro e, sem qualquer aviso, o homem que dirigia o automóvel acelerou em direção ao portão de saída.

"Foi um susto enorme para todos que estavam no motel", afirmou à reportagem um funcionário que pediu para não ser identificado. "Foi um estrondo, um barulhão. O portão ficou preso no capô do carro deles e o motorista seguiu por uns 400 metros aqui na avenida, até que o portão se desprendeu", contou.

Se tivesse que pagar por um portão novo, o investimento seria de até R$ 2 mil, mas, por sorte, o estabelecimento possui um contrato de manutenção que possibilitou uma redução no prejuízo. Além disso, o portão, caído no chão na avenida, foi resgatado por funcionários. O conserto custou R$ 200.

"Nosso prejuízo foi de pouco mais de R$ 500, somando os gastos do casal. O pior mesmo foi o susto. Eu nunca tinha visto isso antes. Eu trabalho em motéis desde 1984 e nunca tinha visto alguém fazer isso".

Policiais militares foram chamados ao local e registraram a ocorrência. Segundo o funcionário, o caso agora está em investigação pela Polícia Civil.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco para saber quais providências serão tomadas, mas até o momento não houve resposta.