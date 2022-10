SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu, aos 39, após cair de uma altura de seis metros em uma cachoeira localizada na região administrativa do Gama, no Distrito Federal.

O caso foi registrado na tarde de ontem, quando, segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima passeava na cachoeira "Dos Anjos", próxima ao Cemitério do Gama.

Os bombeiros não detalharam se a queda do homem foi acidental ou se ele pulou na cachoeira, mas informaram que a vítima estava acompanhada de amigos no momento do acidente.

O resgate foi feito em local de difícil acesso por volta das 15h e até mesmo um helicóptero foi acionado para auxiliar os bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

No local, a vítima, que sofreu traumatismo cranioencefálico e teve um afundamento no crânio, entrou em parada cardiorrespiratória.

Ele teve a morte constatada após 50 minutos de tentativas de reanimação.