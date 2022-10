SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A turista de 35 anos que morreu após o veículo no qual ela estava com outras seis pessoas capotar na Duna do Guriu, em Camocim (CE), era ativa nas redes sociais e recebeu diversas homenagens públicas e mensagens de pesar na internet.

A maior parte dos amigos de Danúbia Daiane Reis mostra estar chocada com o acidente e ressalta o carisma e sorriso fácil da moradora do município de Cárceres (MT).

"Eu não acredito até agora que isso aconteceu. Descanse em paz", afirmou uma amiga. Danúbia deixa um filho de 15 anos e o marido, Kelvin Vitorazzi, com quem se casou em 2017.

Vitorazzi, que, segundo as redes sociais, é dono de um aplicativo de mobilidade, também ficou ferido no acidente, mas não corre risco de morte.

Segundo o secretário de turismo de Camocim, Ricardo Vasconcelos, o marido perguntou diversas vezes sobre o estado de saúde dela enquanto era socorrido, mas, por estar em choque, não foi informado da morte da esposa imediatamente.

"O paramédico viu que ele estava muito nervoso e afirmou que ela estava ali e só tinha quebrado a perna. É uma situação muito triste", lembrou.

HOMENAGENS NAS REDES SOCIAIS

O Facebook de Danúbia, aberto para o público, se tornou uma espécie de mural de homenagens à mulher.

"É difícil dizer adeus a alguém que merecia a eternidade. Agora, nada será como antes porque sempre me faltará seu olhar meigo, seu sorriso inspirador e sua amizade valiosa", afirmou um amigo nas redes.

"Minha amiga de infância. Crescemos juntas. Tenho certeza que está no céu alegrando o Senhor", afirmou uma colega.

Nas redes, Danúbia costumava publicar louvores evangélicos e legendava fotos com mensagens religiosas.

"Gosto de imaginar Jesus sempre ao meu lado. Imagino Ele me acompanhando em todos os lugares. Em casa, na rua, nas aulas que frequento, no meu trabalho. Gosto de imaginá-lo sentado do meu lado na cama me vendo pegar no sono. Gosto de imaginá-lo comigo nos meus momentos de diversão", afirmou em uma das fotos mais recentes publicadas no Instagram.

VIAGENS PARA O NORDESTE

A viagem a Jericoacoara não foi a primeira da mato-grossense ao Nordeste. Em novembro, ela passeou pelo litoral de Alagoas e Pernambuco com o marido, filho e outros parentes.

Na época, a ida ao Ceará já mostrava estar nos planos da família. "Viagem top para Maceió. Próxima [é] Fortaleza", publicou Kelvin Vittorazzi no Facebook em janeiro.

"Não dá para acreditar. Ela estava tão feliz com essa viagem", ressaltou uma amiga em publicação no Facebook.

No Instagram, a última publicação de Danúbia mostra a visita dela com o marido e um casal de amigos a um torneio de tiro no município de Cárceres.

"Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Pátria, Família, Brasil", afirmou a mulher em publicação feita no dia 5 de setembro.

Apesar da frase em comum com o slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro, Danúbia não tem qualquer publicação acenando votos ao presidente em 2022. Em 2018, porém, ela chegou a comemorar o próprio aniversário de 31 anos, poucos dias antes das eleições, com o tema "B-17", número do candidato nas urnas.

RELEMBRE O CASO

Danúbia Daiane Reis, 35, morreu no domingo após o veículo de passeio no qual ela estava capotar na Duna do Guriu, em Camocim (CE). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, natural de Mato Grosso, contratou um passeio com um adolescente de 15 anos, que se passou por guia de turismo e conduzia o veículo no momento do acidente. "O adolescente ia guiando o veículo e, em um determinado momento, eles 'passaram direto' no morro.

"A informação que chegou para nós foi de um acidente com um óbito e várias pessoas politraumatizadas", afirmou o Coronel Sousa Júnior, do Corpo de Bombeiros do Ceará, em entrevista à reportagem.

Segundo ele, a vítima estava com o marido e com outros dois casais do mesmo estado no carro no momento do acidente. Todos os ocupantes do veículo, inclusive o adolescente de 15 anos que dirigia o carro, ficaram feridos. A caminhonete Tiggo 8, com capacidade para sete pessoas, ficou parcialmente destruído.

Imagens registradas por testemunhas antes do acidente mostram o carro do grupo de turistas atolado na duna. Nas fotos divulgadas pelo Corpo de Bombeiros é possível ver que pelo menos uma das vítimas feridas foi socorrida em uma maca.