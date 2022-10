SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi carregada sentada em uma cadeira até uma viatura da Polícia Militar, após resistir a uma detenção por injúria racial em Macaé (RJ). O caso ocorreu nesta terça (18), nas dependências da Prefeitura. Um vídeo que circula as redes sociais registrou o momento em que a mulher é detida.

Nas imagens é possível ouvir ela afirmando "eu não vou sair da cadeira". Ao fundo, uma mulher sugere aos policiais que ela seja conduzida em cima da cadeira. Na sequência, os agentes aparecem carregando a cadeira até a viatura.

A mulher ainda resiste a entrar no carro. "Solte o meu braço", diz ela, em pé na porta do veículo. "A senhora me respeite", diz o policial. A mulher então é algemada, mas o grilhão se solta e ela sai novamente do carro, chutando um dos policiais.

Apesar da resistência, a Polícia Militar informou que ela foi conduzida até a 123ª DP, "assim como as vítimas que se apresentaram".

A Prefeitura de Macaé repudiou o caso de injúria racial, sem entrar em detalhes sobre a dinâmica do ocorrido, informando que manifestou "apoio ao servidor que sofreu racismo."

"Uma senhora tentando entrar [na Prefeitura] agrediu verbalmente o funcionário que era negro, chamando-o com palavras racistas. A gente já levou pra delegacia, prendemos na hora. É tolerância zero com racismo aqui no município de Macaé", informou o prefeito Welberth Rezende (Cidadania-RJ).

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que informou que a mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de injúria por preconceito, desacato, uso de documento falso e resistência. O nome dela não foi informado e, por esta razão, a reportagem não localizou sua defesa.