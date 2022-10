BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um homem de 34 anos foi morto na manhã desta quarta-feira (19), após ser jogado da janela de um prédio na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o principal suspeito é um vizinho de 46 anos, que foi preso após fugir do local.

O suspeito foi encontrado dormindo dentro de um carro, em um lava a jato em um bairro vizinho, após uma denúncia anônima. O homem foi preso, encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento para exames de praxe e levado para delegacia de homicídios de Contagem. O nome dele não foi divulgado.

A polícia foi acionada na madrugada por moradores de um prédio no bairro Eldorado, em Contagem. Segundo relatos de testemunhas, elas ouviram gritos nos corredores e uma discussão entre os envolvidos. Uma moradora disse ter visto o suspeito alterado e agressivo, segurando uma arma de fogo. Assustada, a mulher voltou para seu apartamento.

O suspeito teria arrombado a porta do apartamento da vítima e o arremessado pela janela, de uma altura de cerca de dez metros. De acordo com os relatos, ele acreditava estar sendo traído por sua mulher e já havia discutido com outros moradores do prédio pelo mesmo motivo.

Quando os policiais chegaram ao local, a vítima se encontrava caída, sem marcas de ferimento por arma de fogo. Após atestado de óbito pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal.

A Polícia Civil informou que foi requisitada uma perícia no local, para identificar e coletar vestígios que serão utilizados na investigação do caso. O suspeito será ouvido por meio da Central Estadual do Plantão Digital.